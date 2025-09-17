O zagueiro Messias minimizou os desfalques do Goiás para a próxima partida, diante do Paysandu, e afirmou que os jogadores têm a obrigação de ganhar sempre com a camisa esmeraldina, seja no confronto contra um time que lidera o campeonato ou contra uma equipe que briga contra o rebaixamento.\nNo 1º turno da Série B de 2025, o Goiás terminou como o melhor time da competição. Agora, no returno, possui o 6º pior desempenho em pontos somados. A equipe somou apenas um dos nove últimos pontos disputados, e Messias comentou que os atletas sabem da responsabilidade de voltar a ganhar, apesar de considerar a instabilidade como algo normal.\n“Jogar no Goiás é obrigação de ganhar sempre, por vestir essa camisa tão pesada e respeitada. Jogador que joga aqui tem que saber (disso). É claro que o futebol é imprevisível e não conseguimos vencer sempre, mas a obrigação é essa. Estamos tristes pelo aproveitamento ser menor do que no 1º turno, mas sabemos que é uma competição muito difícil. O 2º turno, tanto da Série A quanto da Série B, normalmente é mais difícil”, disse Messias, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (17).