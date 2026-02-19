O Atlético GO regularizou mais um jogador para a fase semifinal do Estadual. O zagueiro paraguaio Júnior Barreto, de 28 anos, e que veio do Olímpia (Paraguai), teve o contrato registrado e publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quinta-feira (19) e ganha condições de jogo para atuar no clássico de domingo (22), diante do Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly.\nJúnior Barreto chegou ao CT do Dragão no início da semana e a regularização dele ocorre em um momento importante para o clube, que conta com poucas opções na zaga.\nTito, um dos titulares, saiu de campo contundido no empate (1 a 1) com a Abecat, pelas quartas de final. Ele faz tratamento intensivo e é dúvida para o primeiro jogo da semifinal. No elenco, as opções são Natã Felipe e Adriano Martins, além do lesionado Tito. Da base, a opção é Jampierre.