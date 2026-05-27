Junior Barreto, de 28 anos, chegou como opção para reforçar o sistema defensivo do Atlético-GO e vive, em 2026, a primeira experiência no futebol brasileiro - é a primeira vez que ele deixa o futebol paraguaio. O jogador está no clube emprestado pelo Olimpia, do Paraguai, até o final da temporada. O início de carreira foi no General Caballero. Antes, o Dragão havia apostado em dois atacantes que vieram do país de origem do zagueiro, mas que não se firmaram: Hector Bustamante (2019) e Brayan Montenegro (2022).O Atlético-GO tentou se reforçar com estrangeiros nos últimos anos, mas as apostas não surtiram o efeito desejado. Agora, Junior Barreto é o atleta do exterior mais regular na equipe nos últimos anos. Ele se firmou com o técnico Eduardo Souza e tem sido elogiado pelo presidente do clube, Adson Batista, dois ex-zagueiros que tentaram a carreira no campo e se deram melhor nas atuais funções que exercem no futebol.Pelo Atlético-GO, Junior Barreto, que tem 1,89m de altura, atuou 13 vezes. Na final do Campeonato Goiano, fez parte da formação com um trio de zagueiros escalados pelo então treinador, Rafael Lacerda, no Estádio Antônio Accioly.Como o time não consegui fazer pressão pelos lados do campo e atacar, Barreto foi substituído por Ariel no intervalo. A mudança tática também não funcionou, o Dragão perdeu o clássico por 2 a 0 (dois gols de Anselmo Ramon) e Lacerda perdeu o emprego.No início de trabalho de Eduardo Souza, o paraguaio foi escalado na Copa Centro-Oeste, na vitória de 1 a 0 sobre o Anápolis. Junior Barreto ganhou mais chances na Série B e contabiliza sete atuações nos dez jogos disputados pelo Dragão na competição.Nas 13 partidas disputadas com Barreto em ação, o Atlético-GO sofreu oito gols (média de 0,61 gol por jogo). Nos dois empates por 0 a 0 com o Athletico-PR pela Copa do Brasil, o futebol de Junior Barreto cresceu ao marcar o forte o atacante colombiano Viveros. Junior também foi um dos cobradores de pênaltis do Dragão e foi o único que converteu a penalidade na disputa no Accioly, após o empate na volta.Por isso, o zagueiro ganhou pontos importantes entre os torcedores e dentro do clube. Junior Barreto se define como um zagueiro bom no jogo aéreo e que joga duro nas situações adversas das partidas.No último domingo (24), Junior Barreto foi substituído no segundo tempo na derrota (1 a 0) para o São Bernardo-SP. Mas deve ser titular no clássico. No primeiro treino com bola da semana, Eduardo Souza testou mais de uma formação, inclusive com o trio de zagueiros formado por Natã Felipe, Tito e Junior Barreto e, também, com uma dupla de zaga, com Tito e Junior Barreto.No meio-campo, Matheus Índio e Guilherme Marques foram novidades no time. Gustavo Coutinho passa por tratamento de um incômodo muscular, foi ao campo, mas ficou fora da atividade com bola. Ele ainda não participou dos treinos nesta semana e é dúvida para o clássico.