O zagueiro Pedro Romano quase teve noite de vilão, mas foi o herói do Vila Nova no reencontro do clube colorado com a vitória na Série B. Neste domingo (12), com gol do defensor de 24 anos, o Tigre bateu o Amazonas, por 1 a 0, no OBA, e voltou a ganhar uma partida na competição nacional depois de quase dois meses sem triunfar.\nUm pouco antes de marcar o gol da vitória do Vila Nova, Pedro Romano escorregou em um lance, aos 38 minutos, no meio-campo e a bola sobrou livre para o atacante Zapata. O jogador do Amazonas disparou para o ataque, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Halls, que fez grande defesa.\n“Eu só tenho que agradecer ao Halls, que fez uma bela defesa (risos). Depois eu presentei com o gol lá na frente”, comentou o zagueiro Pedro Romano, que fez o gol da vitória do Vila Nova aos 43 minutos.