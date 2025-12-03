O zagueiro Lucas Gazal, de 26 anos, despertou interesse dos recém-promovidos à Série A, Remo e Coritiba. O defensor pertence ao Atlético-GO, tem contrato até o fim 2026 com o Dragão e está emprestado ao Fortaleza até o fim deste ano. A tendência é que seja negociado, pois, justamente por estar valorizado, não faz parte dos planos do Dragão para 2026.\nApesar do interesse dos clubes, a prioridade de compra é do Fortaleza, que ainda não definiu se irá permanecer com o jogador. O clube vive a luta contra o rebaixamento e depende da confirmação de em qual divisão estará na próxima temporada para planejar o elenco.\nLeia também\n+Atacante emprestado ao Atlético-GO está de saída para o Náutico\nMesmo sendo reserva e atuando apenas em seis jogos pelo Fortaleza, Gazal vem chamando atenção no mercado. Com seus 1,87m, o defensor se valorizou, algo que não surpreendeu o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.