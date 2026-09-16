O zagueiro Luisão ganhou prestígio e oportunidades no Goiás nas últimas rodadas da Série B. O defensor de 23 anos tinha perdido espaço no clube esmeraldino, mas ganhou chances de maneira improvisada após problemas que a equipe enfrenta com os laterais direitos. De quarta opção na zaga, o defensor virou titular como lateral direito.\nO Goiás convive com problema na posição. Os dois jogadores de ofício estão com problemas musculares.\nRodrigo Soares, titular, se machucou no dia 28 de agosto, durante a vitória sobre o São Bernardo. Ele tem uma lesão de grau 2 na coxa esquerda. Já o reserva Marcos Vinícius sentiu desconforto na região do adutor da coxa direita no último treinamento, no domingo (13), antes da partida contra o Botafogo-SP e passará por exames.\nDesde a lesão de Rodrigo Soares, o zagueiro Luisão foi escolhido para atuar improvisado como lateral direito. Marcos Vinícius, que seria o reserva imediato, ainda não convenceu e tem entrado nos jogos no 2º tempo.