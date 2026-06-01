O Vila Nova terá uma semana de preparação para o jogo contra o Botafogo-SP, e já sabe que precisará arcar com três desfalques. O zagueiro Caio Marcelo e o volante Willian Maranhão levaram o terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Pedro Romano foi expulso no último jogo. Em compensação, o zagueiro Anderson Jesus volta de suspensão.\nWillian Maranhão vinha sendo titular no time do técnico Guto Ferreira e será a principal baixa. A tendência é de que Enzo seja escalado como primeiro volante, caso João Vieira não se recupere a tempo de uma contratura na panturrilha esquerda, que o deixou de fora da vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, no último sábado (30).\nNo caso de Pedro Romano, o defensor tinha voltado a ser titular após ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Contra o Londrina, ele entrou justamente na vaga de Anderson Jesus, que estava suspenso. Agora, após a expulsão de Pedro Romano, a segunda do atleta nesta Série B, Anderson Jesus retorna à zaga.