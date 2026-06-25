Nesta quarta-feira (24), o zagueiro Pedro Romano despediu-se do Vila Nova através das redes sociais e ressaltou o sentimento de gratidão em sua passagem pelo clube. O defensor, que tinha contrato com o time colorado até o dia 30 de novembro de 2027, foi negociado para o futebol japonês.\n“A palavra mais importante e que define esses oito meses vividos nesse clube é gratidão. Gratidão pela oportunidade, gratidão por ter me tornado um ser humano e um jogador melhor. [...] Vivi esse clube intensamente. Errei, acertei, sorri, chorei, mas nunca desisti”, publicou o atleta.\nPedro Romano, de 25 anos, chegou ao Vila Nova no ano passado, emprestado pelo Figueirense-MG. Com o Tigre, fez 12 jogos e um gol. Neste ano, foi titular durante uma parte da temporada e participou de 16 partidas, antes de ser sondado por uma equipe do futebol japonês e encaminhar a saída.