O zagueiro Anderson Jesus, que vinha atuando como titular do Vila Nova ao lado de Tiago Pagnussat, teve confirmada uma lesão no tendão dos adutores da coxa esquerda. A contusão, decorrente diretamente de uma falta sofrida nos minutos finais do jogo contra a Jataiense, exigirá um tempo de recuperação entre seis e oito semanas.\nCom isso, Anderson Jesus fica de fora das quartas de final contra o Anápolis e deve ser substituído, inicialmente, por Weverton. Pedro Romano, que também é zagueiro, deixou recentemente o departamento médico e surge como outra opção para a sequência do Estadual.\nContra a Jataiense, Tiago Pagnussat chegou a deixar a partida após sentir dores ainda no 1º tempo, mas treinou normalmente durante a semana e deve seguir como titular no time colorado.