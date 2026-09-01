O zagueiro Breno Bora teve uma lesão constatada no joelho e será desfalque no Vila Nova por cerca de um mês. O caso não é cirúrgico, mas o jogador ficará em tratamento no departamento médico colorado de 30 a 40 dias. A tendência é de que ele daqui a oito jogos, no confronto diante do Náutico pela 33ª rodada da Série B.\nBreno Bora teve uma ascensão meteórica no Vila Nova. Chegou como uma aposta após ser eleito o melhor jogador do Campeonato Paranaense A2, pelo Paranavaí, e rapidamente se firmou como titular na defesa alvirrubra. Fez oito partidas e, no último final de semana, contra o Ceará, marcou o seu primeiro gol com a camisa colorada.\nNo entanto, na mesma partida, Breno Bora pisou em falso após afastar uma bola pelo alto e torceu o joelho. Ele tentou seguir em campo, mas acabou sendo substituído.