O ex-jogador Zico estará em Goiânia nesta sexta-feira (15) para fazer a palestra "Liderança e Cooperativismo", evento promovido pela Central Sicoob Uni.
O evento será realizado na sede do Sicoob UniCentro Br, onde o craque vai abordar temas como trabalho em equipe e cooperação mútua.
A palestra, está marcada para 14h50, e será voltada para dirigentes, cooperados e convidados. Antes, às 14 horas, Zico terá um horário com a imprensa para conversar com jornalistas e influenciadores.
Zico é ídolo de uma geração. Além de ter feito história com a camisa 10 do Flamengo e ser um dos principais nomes da seleção brasileira da década de 1980, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do futebol no Japão, tornando-se uma referência no país.