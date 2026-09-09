(Foto: Cristiano Borges)\nA corrida de rua deixou de ser apenas um passatempo e se tornou um dos maiores movimentos de bem-estar, saúde e superação pessoal no Brasil. Capaz de fortalecer o sistema cardiovascular, tonificar a musculatura e reduzir os níveis de estresse, a prática atrai um número cada vez maior de adeptos que encontram no asfalto a motivação para cruzar linhas de chegada e transformar a rotina. Esse avanço reflete-se em números expressivos: de acordo com dados apresentados no TS Summit 2026, realizado no início de setembro no Memorial da América Latina, em São Paulo, o Brasil conta hoje com 14,6 milhões de corredores. Desse total, cerca de 3,4 milhões já participam ativamente de eventos e competições, evidenciando um vasto potencial de expansão.\nO aquecimento do setor também foi atestado pela Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor: o calendário nacional saltou de 2.827 provas em 2024 para 5.241 eventos em 2025, um salto de 85% que demonstra o entusiasmo do brasileiro pelas provas de rua. Acompanhando essa tendência nacional, as ruas do Jardim Goiás, em Goiânia, foram tomadas por centenas de corredores na manhã da última segunda-feira, 7 de setembro, para a aguardada 3ª Corrida Costa Atacadão. Com inscrições totalmente esgotadas semanas antes da largada, a competição reafirmou o seu lugar de destaque no calendário esportivo da capital.