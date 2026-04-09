(Divulgação)\nA 99 iniciou na última quarta-feira, 8, oficialmente, as operações da 99Compras em Goiânia. Escolhida estrategicamente como a primeira cidade a receber o serviço, pela relevância e histórico positivo com a 99Food, a capital goiana se torna o primeiro mercado do país a contar com a nova solução que amplia a atuação da 99 ao permitir que usuários adquiram, em um único aplicativo, diferentes itens do dia a dia.\nCom a 99Compras a empresa intensifica sua presença no cotidiano dos consumidores e fortalece a atuação no varejo digital, acompanhando a evolução dos hábitos de consumo no país. De acordo com a Euromonitor, de 2015 a 2024, o varejo online saltou de 5% para 20% no Brasil. O serviço chega em um contexto de transformação estrutural no varejo, impulsionado pela digitalização e por mudanças no comportamento do consumidor.