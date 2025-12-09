(Divulgação/ Araguaia Shopping)\nO Natal mudou. Se antes o foco estava apenas na troca frenética de pacotes à meia-noite, em 2025 a atenção se volta cada vez mais para a experiência do convívio. O conceito de "receber bem", ou a famosa mesa posta, tornou-se o protagonista das celebrações. Mas como montar uma ceia digna de fotos de revista e, ao mesmo tempo, resolver a lista de presentes da família sem estourar o orçamento?\nA resposta para esse malabarismo de fim de ano pode estar na escolha estratégica do local de compras. O Araguaia Shopping, no coração de Goiânia, é o exemplo de como o conceito de outlet deixou de ser apenas sobre "roupas baratas" para se tornar um aliado do estilo de vida e da decoração natalina.\nO segredo está nos detalhes e na porcelana\nQuem ama decoração sabe: itens exclusivos fazem toda a diferença. O grande trunfo dos consumidores este ano tem sido aproveitar as campanhas de incentivo para montar o acervo de casa. Diferente de brindes genéricos que acabam esquecidos na gaveta, o Araguaia Shopping apostou alto na sofisticação com sua campanha de 2025. A mecânica incentiva a montagem da mesa: a cada R$ 500,00 em compras nas lojas do polo, o cliente leva uma tigela de porcelana colecionável da Oxford. Com capacidade de 500ml, a peça não é apenas um utilitário, mas um item de design.