(Divulgação/ Buriti Shopping)\nO fim do ano chega carregado de uma espécie de memória coletiva. Mesmo antes de percebermos, é como se o corpo reconhecesse o cheiro de pinho, as luzes quentes, as músicas familiares. A decoração de Natal, presente hoje em praticamente todos os centros comerciais do país, não é apenas estética. Ela toca em camadas emocionais profundas, reacende lembranças da infância e nos coloca em um estado de acolhimento que combina com o espírito do período.\nPesquisas na área de psicologia do consumo mostram como cenários temáticos são capazes de ativar áreas do cérebro relacionadas ao prazer e à nostalgia. Em tempos marcados pela rotina acelerada e por interações digitais, esses ambientes sensoriais voltam a ocupar um papel importante: o de criar presença. Iluminação, texturas, música e até o aroma ajudam a construir o que especialistas chamam de “experiência de varejo”, quando a visita deixa de ser apenas uma ida ao shopping e se transforma em um momento de pausa e conexão.