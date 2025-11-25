(Divulgação / Buriti Shopping)\nSe você costuma deixar a lista de presentes de fim de ano para a última hora, provavelmente já enfrentou o cenário clássico de dezembro: filas intermináveis, pouca variedade nas prateleiras e preços inflacionados. Porém, 2025 marca a consolidação de um novo perfil de consumidor na região: o planejador estratégico. Dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC) indicam que categorias como moda, perfumaria e eletrônicos apresentam um elevado potencial de redução de preços neste mês. Não é à toa que o movimento de "antecipação" ganhou força. Aproveitar a Black Friday para riscar a lista de Natal não é apenas uma questão de pressa, mas de inteligência financeira.\nO hub de soluções em um só lugar\nPara quem deseja fazer essa matemática fechar, a logística é fundamental. Ficar rodando a cidade em busca de ofertas isoladas gasta combustível e paciência. É nesse cenário que o Buriti Shopping se destaca como um aliado estratégico. Com um mix consolidado de quase 200 lojas e grandes marcas participantes, incluindo nomes de peso como Stanley, O Boticário, Casas Bahia, Novo Mundo, Fujioka e Granado, o shopping permite resolver a vida em uma única tarde. A proposta é clara: você entra com a lista de presentes (do amigo secreto aos familiares) e sai com tudo resolvido, aproveitando descontos irresistíveis que, muitas vezes, não se repetem em dezembro.