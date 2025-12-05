(Cristiano Borges)\nA educação, especialmente desde a base, é o pilar do desenvolvimento e cria alicerces para o progresso individual e social. Quando se trata de sustentabilidade, é ainda mais urgente que essa semente seja plantada desde cedo, pois é o que garante um planeta equilibrado e habitável para as próximas gerações. Hoje, 85% dos brasileiros querem fazer escolhas mais sustentáveis, mas apenas 35% deles estão realmente mudando seus hábitos, segundo o estudo Sustainability Sector Index (SSI), da Kantar. É justamente para tirar a sustentabilidade do campo do querer que o Programa Agrinho desenvolve, há 17 anos, ações que incentivam práticas que fortalecem a consciência ambiental.\nEm Goiás, o Programa Agrinho iniciou em 2008 pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR Goiás), em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás (FAEG) e demais entidades e empresas parceiras. Hoje, ele engloba um conjunto de ações educativas que estimulam o protagonismo estudantil e práticas que fortalecem a consciência ambiental e cidadã, unindo educação e sustentabilidade para formar agentes transformadores.