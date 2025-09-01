(Divulgação)\nO desperdício de água potável continua sendo um dos principais desafios enfrentados pelo Brasil. Poucos percebem que economizar água não é apenas uma questão ambiental, mas também energética e econômica. Quanto mais gastamos, mais energia elétrica é necessária para captar, tratar e distribuir o recurso.\nDe acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2022, divulgado em 2024), cada morador goiano consome, em média, 167 litros de água por dia, um índice acima da média nacional (150 a 160 litros) e quase 52% superior à recomendação da ONU, que estabelece 110 litros como suficientes para atender às necessidades básicas de uma pessoa.\nContradição entre preocupação e prática\nUma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostrou que 76% dos brasileiros dizem estar preocupados com a escassez de água, mas apenas 40% adotam práticas efetivas de economia.