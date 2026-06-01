(Divulgação / Ahpaceg)\nA linha de frente de um pronto-socorro exige precisão, controle emocional e decisões em segundos. De olho nessa realidade, a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), em parceria com a Unimed Goiânia, lança uma oportunidade única para médicos e formandos em medicina: a Capacitação Intensiva em Pronto-Socorro.\nInédito no estado, o curso foi desenhado sob medida para quem busca segurança na urgência e emergência. A metodologia une teoria assíncrona, discussões de casos clínicos, visitas técnicas e simulações realísticas de alta fidelidade, tudo estruturado para avaliar e consolidar o raciocínio clínico dos participantes sob pressão.\nDe acordo com Haikal Helou, presidente do Conselho de Administração da Ahpaceg, o foco é educacional e avaliativo. As atividades práticas e visitas técnicas aos hospitais associados preparam o profissional para a realidade de mercado, sem atendimento direto a pacientes.