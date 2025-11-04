(Adobe Stock)\nAntes de 2020, o horizonte de Mateus Felipe, 25 anos, parecia limitado ao balcão de uma rede de fast-food em Goiânia. O salário fixo mal cobria as contas e a rotina rígida de um emprego CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) não deixava espaço para crescer. "Antigamente eu nem sonhava, porque trabalhava, trabalhava, mas não saía do lugar", conta. A mudança veio por influência de amigos.Hoje, ele é entregador e vê na profissão, que escolheu por conta própria, o caminho que lhe permitiu "voltar a sonhar".\nA história de Mateus, conhecido como Todinho, é um retrato da transformação que o trabalho flexível, mediado por plataformas digitais, tem gerado para milhares de brasileiros. Trata-se de uma escolha consciente pela autonomia, mesmo que venha acompanhada de novos desafios. A principal motivação para a mudança foi a busca por controle sobre a própria vida e finanças. A comparação com o modelo de trabalho anterior é direta: