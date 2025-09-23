(Adobe Stock)\nA cena gastronômica goiana pulsa em um novo ritmo, um que é ditado tanto pelo calor dos fogões quanto pelo clique nos smartphones. O que antes era uma conveniência para o fim de semana, hoje se consolidou como um pilar essencial na rotina e na economia do estado. Do almoço executivo ao jantar em família, o delivery transcendeu a simples entrega para se tornar um catalisador de crescimento, dando a restaurantes locais uma vitrine digital sem precedentes e conectando milhares de trabalhadores a uma nova fonte de renda.\nEssa transformação se reflete em números robustos. Segundo dados do iFood, a plataforma movimentou um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 1,5 bilhão em Goiás, um impacto que contribuiu para a geração de aproximadamente 24 mil empregos diretos e indiretos. O crescimento de 64% no número de restaurantes cadastrados na plataforma nos últimos anos é um forte indicativo de que o ambiente digital se tornou um terreno fértil para a expansão, especialmente para os pequenos e médios negócios, que representam mais de 80% dos parceiros.