(Fábio Lima)\nVivemos um período marcado por transformações profundas e cada vez mais aceleradas. Segundo o economista Ricardo Amorim, nunca, desde o nascimento da maioria da população atual, o mundo experimentou mudanças em ritmo tão intenso. Ele explica que fatores tecnológicos, demográficos, geopolíticos e econômicos estão se sobrepondo e se reforçando mutuamente, configurando um cenário em que a velocidade das transformações tende apenas a crescer.\nEntre esses vetores está a inteligência artificial, que, segundo o economista, já provocam mudanças na vida cotidiana e nos negócios, trazendo riscos, mas também novas oportunidades. “Muitas vezes, o foco excessivo nos problemas faz com que as pessoas deixem de enxergar as oportunidades. Justamente nesse momento, quando a maioria ainda não percebe o potencial, a concorrência é menor e as chances de sucesso se tornam maiores”, destaca.