Ricardo Amorim, eleito pela Forbes como o economista mais influente do Brasil, é um dos palestrantes do ALFA C-Level (Divulgação)\nÉ fato que o mundo dos negócios passa por rápidas transformações, e especialistas indicam que líderes precisam se atualizar constantemente para acompanhar tendências e tomar decisões estratégicas. Nesse contexto, o ALFA C-Level surge como uma imersão intensa para executivos e gestores, oferecendo conteúdo prático e networking qualificado. O evento acontece no dia 26 de agosto, das 8h às 18h, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, promovido pela ALFA Educação Executiva/UNIALFA.\nO encontro oferecerá conteúdo prático e aplicável, capaz de transformar estratégias e acelerar resultados. Entre os palestrantes, destaque para Ricardo Amorim, eleito pela Forbes como o economista mais influente do Brasil e maior influenciador brasileiro no LinkedIn. Ele vai mostrar como identificar oportunidades e crescer mesmo em cenários adversos.