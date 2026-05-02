(Divulgação: Cartório do Prado)\nAo longo de quase nove décadas de existência, sendo sete destas dedicadas às atividades cartorárias, o tabelião construiu uma trajetória marcada pela integridade e honradez, e por um compromisso, inafastável com a segurança jurídica e respeito total à função pública que exerce com zelo e responsabilidade.\nCompletar 89 de idade significa atravessar gerações, acompanhar e estar diretamente ligado às transformações sociais e tecnológicas, sem jamais perder de vista os princípios que sustentaram a sua vida pessoal e a atividade notarial e registral.\nEssa longa e árdua caminhada não se define apenas pelo tempo, mas pela solidez de uma vida pautada no profissionalismo e na discrição. Por um homem, que assume, há muitos anos, a responsabilidade de mudar a vida de muitas pessoas.