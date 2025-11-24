(Wesley Costa)\nEm um movimento que promete redefinir seu rápido crescimento urbano, Aparecida de Goiânia se prepara para receber o Cidade do Amanhã, um megaprojeto de 310 hectares baseado nos princípios do Novo Urbanismo. Apresentado pela CINQ Inteligência Urbana em um evento no Anfiteatro municipal na última quarta-feira, 12, o projeto visa combater os problemas do crescimento desordenado e resgatar a escala humana na segunda maior cidade do estado.\nA iniciativa chega em um momento crucial. Aparecida, emancipada em 1963, deixou para trás a fama de "cidade dormitório" e se tornou uma potência econômica. Com mais de 573 mil habitantes (IBGE) e sete polos industriais, seu PIB saltou 192% nos últimos 12 anos, alcançando R$ 16,9 milhões. O número de empresas ativas explodiu de 6,4 mil em 2008 para 108 mil em 2024. Contudo, essa pujança trouxe desafios clássicos: congestionamentos, escassez de áreas verdes e a distância entre moradia e serviços. É exatamente essa realidade que o Novo Urbanismo busca reverter.