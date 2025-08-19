(Divulgação APM SUMMIT)\nA capital goiana se prepara para receber um marco histórico na medicina brasileira. No dia 20 de setembro de 2025, às 8:00 hs, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será palco do "APM Summit: Inteligência Artificial e a Revolução na Medicina", o primeiro evento do Brasil dedicado à Inteligência Artificial exclusivamente para médicos.\nO evento, organizado pela Faculdade APM sob a direção do Prof. Dr. Fabiano Inácio de Souza, promete revolucionar a forma como a comunidade médica goiana e brasileira compreendem e aplicam as novas tecnologias em sua prática diária. Prof. Fabiano destaca que "a inteligência artificial está transformando todas as áreas do conhecimento humano, e a medicina não poderia ficar de fora dessa revolução tecnológica".\nA inteligência artificial tem demonstrado um potencial transformador sem precedentes em diversos setores, mas é na medicina que suas aplicações mais promissoras se revelam. Desde diagnósticos mais precisos até tratamentos personalizados, a IA está redefinindo os paradigmas da assistência médica moderna. Este evento inovador fornecerá informações atualizadas à comunidade médica local e nacional, além de promover discussões fundamentais sobre as perspectivas futuras para pesquisas, ensino e assistência médica à nossa comunidade.