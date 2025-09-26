(Divulgação Sindibares)\nEm Goiânia, a relação entre música sertaneja e vida noturna vai muito além das grandes casas de shows. Para os goianienses, os bares sempre foram pontos de encontro, sociabilidade e, muitas vezes, o primeiro palco de quem sonha em viver da música. Foi em espaços intimistas, entre mesas de chope e petiscos, que muitos artistas começaram carreiras que depois ganharam projeção nacional. Agora, essa tradição se fortalece com a segunda edição da Rota Sertaneja, que transforma a cena boêmia da capital em vitrine de novos talentos.\nO programa, realizado pelo Sindibares, Abrasel, Prefeitura de Goiânia, por meio da GoiâniaTur e Secretaria de Cultura, e pelo Sesc, vai levar 20 shows gratuitos para bares e restaurantes entre setembro e novembro. A proposta une dois prazeres tipicamente goianienses: música sertaneja e gastronomia. Cada casa participante oferecerá um petisco exclusivo a preço promocional, criando uma experiência que mistura cultura e sabores locais.