(Foto: Cristiano Borges)\nGarantir o suprimento das necessidades do presente sem esgotar os recursos do futuro tem sido a principal preocupação do mundo nos últimos anos. O tema, considerado relevante para 82% dos brasileiros, de acordo com dados da plataforma de pesquisa de mercado Opinion Box, é um conceito fundamental para o desenvolvimento equilibrado e não se limita apenas aos papéis individuais, mas alcança também a adoção de práticas sustentáveis por parte das empresas - uma conscientização que já orienta o consumo do público, visto que mais de 80% dos consumidores preferem companhias que levam a pauta em consideração.\nNesse cenário de respeito ao meio ambiente, a BOMLIXO e a Wyda Embalagens apresentaram suas principais inovações voltadas à sustentabilidade durante a 23ª Convenção e Feira de Negócios para Supermercados (SuperAgos 2026), realizada entre os dias 22 e 24 de setembro, em Goiânia. Considerada a maior feira de negócios e relacionamento do setor varejista e supermercadista do Centro-Oeste, a edição contou com a BOMLIXO como patrocinadora oficial de lixeiras e sacos para lixo em todo o evento.