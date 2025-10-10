(Reprodução / YouTube O Popular)\nPouca gente sabe, mas o solo que sustenta a agricultura de Goiás só se tornou fértil graças a um mineral originado há milhões de anos: o calcário. Essencial para corrigir a acidez natural do Cerrado, ele é responsável direto pelo avanço da produtividade agrícola na região e, consequentemente, pelo crescimento econômico do estado. “O calcário é um mineral que remonta dos primórdios, há cerca de 540 milhões de anos, formado por deposições marinhas. Com os movimentos geológicos, surgiram as jazidas, e em Goiás temos grandes concentrações em regiões como Goianésia, Itaberaí e Indiara”, explica Nilo Bernardino Gomes, presidente do SINCAL – Sindicato das Indústrias de Calcário, Cal e Derivados dos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal.\nSegundo ele, o Cerrado, que cobre mais de 90% do território goiano, tem um solo naturalmente ácido, o que impede o desenvolvimento pleno das raízes e dificulta a absorção de nutrientes pelas plantas. “O calcário é fonte de cálcio e magnésio e tem a propriedade de neutralizar elementos tóxicos, como o alumínio e o manganês, que prejudicam o sistema radicular. Sem ele, a planta simplesmente não consegue se alimentar”, explica Nilo.