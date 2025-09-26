O tema fez parte do episódio mais recente do PopCast, que recebeu o Dr. Frederico CoelhO, fundador do Crool Centro Odontológico (Reprodução YouTube/ O Popular)\nA popularidade de medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Wegovy, conhecidos como canetas emagrecedoras, tem crescido no Brasil, principalmente pelo efeito rápido na perda de peso. Embora sejam desenvolvidos para o tratamento de diabetes tipo 2, esses fármacos vêm sendo usados de forma cada vez mais frequente no combate à obesidade. Mas, junto com os resultados, surgem preocupações sobre impactos pouco discutidos, como os riscos para a saúde bucal.\nDe acordo com especialistas em odontologia, esses remédios podem provocar a redução no fluxo salivar, condição conhecida como boca seca (xerostomia). A saliva é um dos principais mecanismos de defesa do organismo contra doenças como cárie e periodontite. Sem ela, o ambiente bucal se torna mais propício ao surgimento de inflamações gengivais, mau hálito e até complicações em implantes dentários.