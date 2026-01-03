(Adobe Stock)\n1) Se eu falecer sem deixar descendentes (filhos, netos, bisnetos...), e os meus pais já tendo falecido é possível que meus avós herdem minha herança? Os avós podem receber valores diferentes?\nSim, nesse caso os avós herdarão a herança do(a) neto(a). Quando não há descendentes nem cônjuge/companheiro sobrevivente, a herança é transmitida aos ascendentes. Nessa hipótese, inexistindo ascendentes de 1º grau (pais), a sucessão caberá aos ascendentes de 2º grau (avós).\n2) No caso dos avós serem os herdeiros do neto, é possível receber valores diferentes?\nSim, nesse caso, a sucessão ocorre por linhas (paterna e materna). Assim, cada linha recebe metade da herança, e os avós de uma mesma linha dividem essa parte entre si, o que pode fazer com que um avô receba mais que outro, conforme artigos. 1.836 e 1.837 do Código Civil de 2002.