(Fábio Lima)\nQuando se fala em cooperativismo, dificilmente o futebol vem à mente. Ainda assim, os princípios que sustentam essas organizações (cooperação, confiança mútua e foco no bem coletivo) se refletem em campo. Cada passe, cada movimentação e cada gol mostram como metas compartilhadas só são alcançadas quando todos trabalham juntos. Nesse sentido, o esporte se transforma em uma metáfora viva para o que o cooperativismo busca diariamente: construir resultados que beneficiem a todos, e não apenas indivíduos isolados. A vitória é a soma de esforços, da disciplina e da confiança mútua entre quem joga do mesmo lado.\nFoi com essa analogia que a Central Sicoob Uni e suas nove cooperativas filiadas receberam, na última sexta-feira, 15 de agosto, o ídolo do futebol brasileiro e mundial, Zico, para um bate-papo exclusivo sobre liderança, superação e espírito de equipe. O evento, realizado em Goiânia, reuniu dirigentes, colaboradores, cooperados e convidados especiais em um dia marcado pela troca de experiências, integração e inspiração.