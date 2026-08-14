(Luca Guimarães)\nOs carros eletrificados conquistaram os brasileiros com atrativos que vão desde o abastecimento mais barato ao conforto do silêncio a bordo. Em 2026, as vendas nesse segmento demonstram que os elétricos chegaram para ficar: no acumulado até o mês de julho deste ano foram mais de 300 mil unidades vendidas, um aumento de 123% em relação a 2025, segundo o levantamento da consultoria automotiva Bright Consulting. Em Goiás, os modelos de veículos que dispensam gasolina estão cada vez mais presentes nas ruas, já que o estado está entre os dez, incluindo Distrito Federal, que mais adquiram modelos eletrificados desde 2022, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).\nPara alcançar esse novo público, o Grupo Pinauto ampliou a sua atuação no mercado e passou, oficialmente, a ser representante BYD. No último sábado, 8, o grupo inaugurou a primeira concessionária da marca em Ceres e se tornou primeira loja de eletrificados do Vale do São Patrício, na região centro-norte do estado. Segundo o vice-presidente sênior do Grupo BYD, Alexandre Baldy, a escolha do município visa a interiorização da marca em regiões com grandes potenciais econômicos. “A BYD chegar a Ceres é um símbolo forte, porque os brasileiros, os goianos, imaginam que o carro elétrico da maior marca do mundo é muito distante da sua realidade. É por isso que temos nos empenhado em trazer grupos empresariais, concessionárias, que acreditam na força dos elétricos para investir na interiorização da marca. Além disso, as lideranças alcançadas pela BYD no Brasil são majoritariamente em cidades do interior, como Vitória da Conquista na Bahia, onde nós temos quase 35% de market share, Arapiraca em Alagoas, Petrolina em Pernambuco. É essa visão e objetivo que temos, a partir de hoje, com o Grupo Pinauto em Ceres”, afirmou Baldy.