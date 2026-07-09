(Divulgação: Arca Parque)\nQuem tem criança na família sabe que as férias escolares não são exatamente um período de descanso. Entre brincadeiras, passeios e muita energia para gastar, o desafio é garantir que o mês de julho seja inesquecível. Mas mais do que diversão, brincar é indispensável para o desenvolvimento infantil. Segundo o livro O brincar e a criança do nascimento aos seis anos, da psicóloga infantil Vera Barros, as brincadeiras contribuem para o desenvolvimento de capacidades como atenção, memória, imitação e imaginação. Além disso, as atividades recreativas favorecem aspectos importantes da personalidade, como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.\nCom o propósito de resgatar o prazer de brincar, especialmente longe das telas, o Arca Parque preparou uma programação de férias voltada para toda a família. Localizado em Trindade, a cerca de 30 minutos de Goiânia, o parque surge como uma opção para quem busca diversão perto de casa durante o recesso escolar. A programação Férias no Arca conta com atividades recreativas e experiências ao ar livre que estimulam a criatividade, incentivam o contato com a natureza e fortalecem a convivência entre crianças e adultos.