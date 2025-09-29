(Divulgação)\nO Claque Cultural está de volta para sua 3ª edição e vai movimentar a cena artística entre outubro de 2025 e março de 2026. Realizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, e Sesc Goiás, a maior maratona cultural do Brasil vai reunir cerca de mil apresentações gratuitas de artistas goianos nas cidades de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Morrinhos, Alto Paraíso, Jussara e Jataí, além de um polo de circulação nacional, na Bahia.\nO público terá acesso a uma programação diversificada, que contempla diferentes linguagens artísticas, como música, teatro, dança, circo, audiovisual, literatura e artes visuais, com a participação de artistas nacionais. Mais do que democratizar o acesso à cultura, o Claque Cultural visa fortalecer a economia criativa e gerar oportunidades de trabalho para centenas de profissionais da cadeia produtiva.