(Fábio Lima)\nA comida conta história. Por trás dos sabores e formas de preparo é possível desvendar a identidade e tradição cultural de um povo. Em Goiás, isso não é diferente: as experiências culinárias refletem a diversidade e criatividade do cerrado brasileiro. Considerada uma forma de arte que transforma ingredientes em experiências sensoriais, a gastronomia ganhou um palco à altura com o início do Festival Goiás Gastronomia 2026. Realizado no Parque Mutirama, o local foi escolhido para homenagear Goiânia, a capital do Art Déco, com uma estrutura inspirada no patrimônio histórico que dialoga com a proposta da temática do evento: “Goiás, a Mesa do Futuro: Raízes e Releituras”.\nEssa valorização da culinária local acompanha uma tendência nacional. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos e DataFolha, 83% dos brasileiros consomem pratos típicos de seus estados. Para além disso, a gastronomia, seja típica ou contemporânea, também reflete no turismo, já que 69% dos viajantes escolhem destinos baseados em experiências gastronômicas, conforme dados da Booking.