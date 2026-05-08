(Fábio Lima)\nSegundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Inteligência Artificial (IA) é uma grande promessa para o aprimoramento dos serviços de saúde globais. No Brasil, essa é uma realidade em milhares de consultórios, uma vez que 78% dos médicos já utilizam Inteligência Artificial em sua prática profissional, de acordo com a pesquisa “Panorama do uso de IA em saúde”, da Afya.\nPor meio da capacitação de máquinas que simulam a inteligência humana, essa tecnologia pode ser utilizada para aumentar a velocidade e a precisão de diagnósticos, triagens de doenças e auxílio no atendimento clínico. No 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, o uso de ferramentas de IA foi o tema central. Considerado o segundo maior congresso dessa área no mundo, o evento reuniu grandes nomes da medicina em Goiânia para discutir avanços com impacto direto na prática clínica.