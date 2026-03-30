(Ricardo Stuckert)\nO Brasil ocupa um lugar significativo na produção mundial de automóveis. Segundo a Fenabrave, o país ocupa a oitava posição no ranking global, com 2,5 milhões de veículos produzidos em 2024. Nesse cenário de expansão, a CAOA, conglomerado brasileiro com atuação em industrialização em larga escala, anunciou, no fim de 2025, uma parceria histórica: a aliança com a Changan Corporation, um dos maiores grupos automotivos da China. A colaboração, alinhada a um novo ciclo de investimentos de R$ 5 bilhões na fábrica da CAOA Montadora, em Anápolis, marcou o início da produção nacional do primeiro modelo da marca no Brasil: o CAOA Changan UNI-T, um SUV médio de visual esportivo.\nPara simbolizar esse avanço, a CAOA inaugurou, na última quinta-feira, 26, a primeira concessionária CAOA Changan em Goiânia. O evento reuniu executivos das duas montadoras, a vice-prefeita de Goiânia, Cláudia Lira, o secretário-geral de Governo de Goiás, Adriano da Rocha Lima, além de convidados e entusiastas da marca. Durante a cerimônia, os presentes puderam conhecer de perto o UNI-T produzido em Anápolis. Com design autoral, tecnologia avançada e proposta esportiva, o modelo chamou atenção pela combinação entre sofisticação estética e conectividade. A primeira unidade foi vendida ainda durante a inauguração.