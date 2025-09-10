(Wesley Costa)\nO som dos negócios fechados e das novas parcerias ecoou pelos corredores do Centro de Convenções de Goiânia, deixando um rastro de otimismo e uma cifra impressionante: R$ 2,8 bilhões em negócios prospectados. Mais do que um número, o resultado da Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central (FICOMEX) 2025, encerrada no último sábado, 6, materializa a crescente força de Goiás no cenário global e reafirma o comércio exterior como um poderoso motor para o desenvolvimento, a geração de empregos e a inovação em todo o país.\nDurante três dias intensos, a capital goiana se tornou o epicentro das negociações internacionais no Brasil. Cerca de 15 mil pessoas circularam pelo evento, que se provou um terreno fértil para a expansão de fronteiras comerciais. Apenas nas rodadas de negócios promovidas pela ApexBrasil, através do programa Exporta Mais Brasil, foram realizadas mais de 300 reuniões entre 60 empresas brasileiras e 12 compradores de quatro continentes. O sucesso da iniciativa foi celebrado por Rubens Fileti, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (ACIEG), organizadora do evento. “A FICOMEX vem se consolidando como um hub de ligação entre os países, entre os negócios e a educação. Isso é um caminho, uma pequena gota no oceano, mas a gente sabe que está fazendo a transformação dos negócios”, afirmou Fileti, destacando a demanda reprimida por conexões globais no pós-pandemia.