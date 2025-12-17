(André Costa)\nO agronegócio goiano encerra 2025 com números robustos, protagonismo econômico e impacto direto na geração de emprego e renda no estado. Ao mesmo tempo em que celebra avanços históricos, o setor já começa a se debruçar sobre um cenário mais desafiador para os próximos anos. Foi nesse contexto que mais de 2.500 lideranças rurais se reuniram, em Goiânia, no Encontro Estadual de Lideranças do Agro, promovido pelo Sistema Faeg/Senar Goiás.\nEntre janeiro e abril deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) estadual cresceu 7,7%, impulsionado principalmente pela agropecuária, que avançou 16,8% no período. A força do campo também se refletiu no mercado de trabalho: de janeiro a setembro de 2025, Goiás registrou saldo positivo de 79.717 novos postos de trabalho, sendo 10.759 deles gerados diretamente pela agropecuária, segundo dados do Caged.