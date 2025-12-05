Portal do Sol Urbanismo comemorou 25 anos desde seu primeiro projeto em uma recepção com welcome drink no Golfe Club (Fábio Lima)\nGoiânia foi planejada, ainda na década de 1930, para acolher cerca de 50 mil pessoas. Hoje, a capital soma mais de um milhão de habitantes, misturando modernidade, memória e diversidade nos seus bairros. A cidade vem sendo continuamente projetada e transformada. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2010 e 2022 Goiânia passou de 1.301.912 para 1.437.237 habitantes, um crescimento de mais de 10%. Foi nesse movimento de expansão que uma antiga rota de saída se tornou palco de uma das transformações mais marcantes da capital.\nAté o final do século passado, o cruzamento da GO-020 com a BR-153 significava o início de uma aventura, a porta de entrada para novos lugares. A paisagem era simples, pouco carregada de significados. Mas, quando alguém ousa olhar para o futuro antes dos demais, nasce um novo capítulo urbano. Nos anos 2000, quando a região ainda era vista apenas como passagem, surgiu um projeto que mudaria para sempre o mapa da cidade e marcaria o início desse desenvolvimento: o Portal do Sol 1, o primeiro condomínio horizontal com lotes mais compactos.