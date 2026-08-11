No universo de conectividade, mobilidade e inovação, durante Mês dos Pais, Buriti Shopping sorteará dois modelos de motos elétricas e 22 óculos inteligentes Ray-Ban Meta (Divulgação / Buriti Shopping)\nO relógio acompanha os batimentos cardíacos durante uma corrida. Os óculos registram em vídeo o momento em que o filho aprende a andar de bicicleta. O celular organiza compromissos, mensagens e tarefas. Na garagem, uma moto elétrica pode representar uma alternativa mais ágil para os deslocamentos do dia a dia. Para os pais de hoje, tecnologia já não é apenas entretenimento ou objeto de desejo: cada vez mais, ela funciona como ferramenta para administrar uma rotina que reúne trabalho, cuidados com os filhos, vida pessoal e momentos de lazer. A transformação acompanha uma mudança no próprio perfil da paternidade. Mais envolvidos na rotina doméstica e na criação dos filhos, os homens passaram a conviver com uma agenda que exige praticidade e flexibilidade.