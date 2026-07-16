No Drink in the Sky, o visitante é convidado a conhecer o terreno do empreendimento a partir de um bar panorâmico suspenso (Divulgação / City)\nQuem visita um empreendimento em fase de lançamento normalmente encontra plantas, perspectivas, maquetes e uma promessa. A estrutura definitiva ainda será construída, mas a decisão precisa ser tomada agora. É justamente para reduzir essa distância entre a imaginação e a realidade que o mercado imobiliário tem investido, cada vez mais, em recursos capazes de transformar projetos em vivências. Os tradicionais apartamentos decorados continuam sendo uma das principais ferramentas desse processo. Ao percorrer os ambientes, abrir portas, caminhar pelos cômodos e observar detalhes de acabamento, o visitante consegue visualizar com mais clareza como seria a rotina naquele espaço. Em muitos empreendimentos, a experiência é ampliada por recursos como realidade virtual, maquetes digitais, salas imersivas e tecnologias interativas. Agora, algumas incorporadoras começam a dar um passo além.