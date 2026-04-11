1) Pretendo transmitir um bem para meus filhos. Qual é a principal diferença entre realizar uma compra e venda e uma doação?\nA principal diferença entre esses dois contratos está na onerosidade da obrigação assumida pelas partes. Na compra e venda, as partes realizam o pagamento pelo bem transmitido, nos termos do artigo 481 do Código Civil de 2002. Já a doação, não há pagamento pela transmissão do bem, sendo um ato de liberalidade, conforme o artigo 538 do Código Civil de 2002.\n2) Se eu vender um imóvel meu somente para um filho, os outros filhos precisam concordar?\nSim. Havendo compra e venda entre ascendentes a anuência dos demais filhos é necessária para o que ato não seja considerado anulável, nos termos do artigo 496 do Código Civil de 2002.\n3) No caso de doação de pai para filho também é necessária a anuência dos demais filhos?