(Britto/Wildes Barbosa/Fábio Lima)\nEm um cenário onde o brasileiro recebe, em média, mais de 6 mil mensagens publicitárias por dia, as empresas enfrentam o desafio de não apenas serem vistas, mas de realmente gerar impacto no consumidor. É nesse ponto que a comunicação 360° se torna indispensável: unir canais, organizar mensagens e construir vínculos emocionais para se sobressair no ruído informacional. Marcas de diferentes setores já perceberam que, sem integração, suas campanhas correm o risco de se perder.\n“Não importa se é WhatsApp ou televisão. O que importa é a orquestração da comunicação. Precisamos chamar a atenção primeiro, depois gerar interesse, desejo e, por fim, ação. Essa é a base do framework AIDA, modelo de marketing e comunicação persuasiva, que precisa ser aplicado de forma integrada”, explicou Theo Orosco, cofundador da Exact Sales e mentor do G4, durante sua palestra no Conecta Insights, em Goiânia.