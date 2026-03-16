(Britto)\nNo mercado de comunicação e marketing, onde transformações tecnológicas e comportamentais acontecem em ritmo acelerado, as conexões construídas ao longo da formação profissional se tornaram tão estratégicas quanto o próprio conhecimento técnico. Segundo o relatório Future of Jobs 2023, do World Economic Forum, cerca de 44% das habilidades exigidas no mercado devem mudar até 2027, o que reforça a necessidade de aprendizado contínuo ao longo da carreira. Nesse cenário, programas de pós-graduação e especialização têm assumido um papel que vai além da sala de aula: funcionam como ambientes de troca entre profissionais, gerando redes de colaboração que influenciam decisões de carreira, oportunidades de trabalho e mudanças estratégicas dentro das empresas.\nA experiência vivida por alunos egressos da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) em Goiânia ilustra como esse ecossistema de aprendizado e conexões pode impactar trajetórias profissionais de diferentes formas. Para a publicitária Bárbara Maestri, hoje responsável pela área de mídia da Flávio’s Calçados, a possibilidade de cursar a pós-graduação da ESPM em Goiânia representou a realização de um objetivo que parecia distante durante a graduação. “Quando eu fazia faculdade, a ESPM era sempre citada como referência. Era um sonho, mas parecia algo muito distante porque estava em São Paulo”, conta. “Quando surgiu a oportunidade de fazer o curso aqui em Goiânia, eu sabia que não poderia perder.”