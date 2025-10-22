Nomes como Ingrid Guimarães, Renato Nogueira, Chico Bosco, Miguel Fernandes e Bráulio Bessa passaram pelo evento (Fábio Lima)\nQuando se fala em “mudar o mundo”, a imagem que vem à cabeça costuma ser grandiosa: leis, grandes mobilizações, políticas públicas. Há, porém, uma ponte menos visível e igualmente necessária entre o indivíduo e o coletivo: a autorresponsabilidade. O exercício cotidiano de reconhecer que as próprias escolhas têm efeitos além de si. É nela que se constrói, tijolo a tijolo, a liberdade que se quer para todos. Os números ajudam a colocar essa ideia em perspectiva. No Brasil, a reciclagem, um gesto simples e acessível em muitos lares, ainda tem um desempenho modesto. Estimativas consolidadas por entidades setoriais apontavam índices de reciclagem em torno de 4% do total de resíduos potencialmente recicláveis, o que revela uma lacuna entre a teoria e a prática cotidiana. Melhorar essa taxa passa por políticas públicas, infraestrutura e também por escolhas individuais: optar por embalagens recicláveis, separar corretamente os resíduos e pressionar para que a coleta seletiva funcione no próprio bairro.