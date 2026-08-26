(Foto: Guilherme Alves)\nEm meio a um cenário de rápidas transformações tecnológicas, a forma como os consumidores se relaciona com produtos e serviços mudou profundamente. Para além da venda direta, a função das lojas físicas evoluiu para atender à demanda por acolhimento e relacionamento humano genuíno. Dados do relatório O Futuro do Varejo, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), apontam que 70% dos consumidores brasileiros consideram essas experiências positivas no ambiente presencial decisivas para a compra e para a fidelização.\nAlinhada a essa tendência em que a experiência se torna o principal diferencial competitivo, a Saga BMW traz para Goiânia o conceito Retail.Next, criado globalmente pela montadora alemã em 2021. A estratégia redefine o modelo tradicional de atendimento e transforma a concessionária em um espaço de permanência e convivência, integrando vendas, pós-venda e relacionamento em uma estrutura moderna, funcional e tecnológica. A implantação da nova loja reflete a força do BMW Group no mercado nacional de veículos premium. Em 2025, a montadora registrou 16.865 emplacamentos no país, alta de 4,1% na comparação com 2024, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O desempenho consolidou o Brasil como o maior mercado da fabricante na América Latina, superando o México.