Decorado do Obliq Consciente(Divulgação / Consciente)\nO segmento de compactos segue em ritmo acelerado em Goiânia, acompanhando a mudança de comportamento do comprador que busca localização estratégica, infraestrutura e menor tempo de deslocamento. Dados levantados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) mostram que unidades de até 50 m² representaram cerca de 40% das vendas na capital em 2024, consolidando uma tendência que se fortalece ano a ano.\nCom esse movimento, padrões antes associados a empreendimentos de médio e alto padrão passaram a compor a lista de exigências também nos compactos: melhor desempenho acústico, soluções estruturais mais robustas e durabilidade. A construção em alvenaria, por exemplo, voltou ao centro do debate por garantir paredes mais sólidas, menor transferência de ruído e vida útil ampliada.