Aposta da Consciente acompanha o movimento do mercado goianiense (Divulgação)\nA Consciente Construtora e Incorporadora apresenta seu mais novo lançamento: Obliq Consciente, um projeto que introduz ao segmento de compactos de luxo uma leitura contemporânea da vida urbana. Localizado na Rua T-27, no Setor Bueno - endereço já consagrado pela incorporadora -, o empreendimento aposta em uma arquitetura em movimento, com blocos de eixo rotacionado e volumetria que valoriza a vista e a ventilação natural, sem interferir na paisagem dos empreendimentos já lançados pela marca.\nAssinado pelo arquiteto Alexandre Leite, o projeto traz paisagismo de Tellini Vontobel e interiores de Cláudia Albertini, e mostra o conceito do novo luxo urbano: viver com praticidade, estética e conexão com a cidade. O empreendimento contempla 312 unidades, entre estúdios e apartamentos de até duas suítes (35 m² a 103 m²), distribuídas em uma torre de 41 pavimentos, que foi desenhada para oferecer funcionalidade sem pensar também no conforto e sofisticação.